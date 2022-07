ASCOLI - Sarà pronta per l’inizio del prossimo campionato la statua a grandezza naturale del Presidentissimo Costantino Rozzi. L’opera troverà spazio nei giardini pubblici di corso Vittorio Emanuele. In questi giorni si stanno portando avanti le fasi della lavorazione. La statua è realizzata dall’artista Giuseppe Cordivani di Acquasanta, in bronzo, con un basamento di travertino.

La statua con lo sguardo rivolto al Del Duca

Lo sguardo di Rozzi sarà rivolto verso il Del Duca, il suo stadio. Il progetto è finanziato dal Comune, mentre l’impresa Gaspari si farà carico delle spese di installazione sul posto. «Finalmente il progetto è partito. Ringrazio il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore Marco Cardinelli per l’impegno: ora si sta accelerando e siamo in dirittura d’arrivo. L’idea era nata diverso tempo fa, nel giorno del venticinquesimo anniversario della scomparsa di Rozzi, parlando con la sua famiglia. A breve ci sarà l’inaugurazione ufficiale e il sogno potrà diventare realtà», dichiara Ivan Pistolesi del Gruppo Shanghai, artefice del progetto. Nelle passate settimane l’artista si era più volte incontrato con la famiglia Rozzi, con la figlia Antonella e la nipote Giulia, per studiare a fondo i dettagli dell’opera.

La famiglia ha dato il benestare

A Cordivani erano state consegnate le foto più belle di Costantino per avere la possibilità di ritrarre alla perfezione il Presidentissimo. «Il volto ricalcherà il più possibile l’espressione di mio padre. È giusto che venga ricordato ancora di più», racconta Antonella Rozzi, una delle figlie della leggenda ascolana. Il mito di Costantino vedrà così scrivere una nuova pagina. Nei suoi ventisei anni alla guida dell’Ascoli Calcio, i bianconeri hanno toccato le vette più alte della storia, finendo per lottare e spesso sconfiggere tutte le più grandi squadre della Serie A, dalla Juventus, al Milan, all’Inter e tante altre. Nei mesi scorsi il sindaco Marco Fioravanti aveva annunciato anche la possibilità di realizzare anche un’altra statua, stavolta di dimensioni più grandi, nell’ambito del disegno di ricostruzione della curva Sud, resa inagibile dal sisma del 2016, demolita poi nel 2020.