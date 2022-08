Lucia, la nipote di Costantino Rozzi sarà la dama del sestiere della Piazzarola

ASCOLI - Altisonante la presenza al corteo della Quintana di Ascoli di un’altra giovane figura femminile, la 28enne Lucia Rozzi, che domenica pomeriggio vestirà il costume della dama dei Piazzarola. Lucia, pronta a rappresentare i colori biancorossi, fa parte di una delle famiglie più note e importanti della città, visto che il nonno è l’indimenticato presidente dell’Ascoli calcio, Costantino.

Figlia di Fabrizio Rozzi e Susy Santarelli

Lucia è figlia di due imprenditori: Fabrizio Rozzi e Susy Santarelli figlia del cavaliere Pietro Santarelli. Per Lucia, laureata in psicologia e prossima ad intraprendere la professione dopo essersi specializzata, accettare il ruolo di dama di Piazzarola significa felicemente proseguire una storia familiare molto sentita. «Abbiamo sempre abitato in questo quartiere e tutti i miei familiari hanno preso parte alla Quintana nel corso degli anni: non avrei mai potuto accettare per conto di altri» ha spiegato la futura primadonna biancorossa. Vanessa Marozzi sarà invece Elisabetta Trebbiani a cavallo.