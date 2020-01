Ascoli, stroncato da malore a 59 anni ex presidente di circoscrizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - È morto, stroncato probabilmente da un, all’età di 59 anni, adove stava lavorando, Costantino Antonelli, ascolano con la passione per la cucina, ex presidente della circoscrizione di Villa Sant’Antonio in quota a Forza Italia. Costantino Antonelli ha accusato il malore che si è poi rivelato letale in una villa, ma quando sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che lo hanno poi trasportato all’ospedale purtroppo non c’era più nulla da fare. Le avvisaglie c’erano state alcuni giorni prima. La salma dello sfortunato ascolano ripartirà per il Piceno forse già nella giornata di oggi dopo la ricognizione cadaverica.