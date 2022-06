Arrivano le ruspe in corso Trieste, rivoluzionata la viabilità in centro storico. Ecco come ci si muoverà

ASCOLI - Sarà una mini rivoluzione del traffico ad accompagnare la fase decisiva dei lavori su corso Trieste. Una fase che prenderà il via con le ruspe della Ciip per completare i lavori sulla rete idrica e fognaria in piazza Santa Maria intervineas e che vedrà anche una interruzione dei flussi veicolari all’altezza della chiesa e la disattivazione di due varchi con possibilità di transitare anche nell’attuale isola pedonale scendendo da via XX Settembre fino all’incrocio con corso Mazzini. Tutto questo succederà da giovedì 16 giugno, con l’apertura dell’ultima fase degli interventi per arrivare al completamento della riqualificazione di tutto il corso.





«La nostra volontà – spiega il sindaco Marco Fioravanti - è ridurre il più possibile i disagi, favorendo un’esecuzione spedita dei lavori. Per questo abbiamo suddiviso per step i lavori di rifacimento del piano viabile, mantenendo inalterato il transito pedonale sui marciapiedi e salvaguardando quella porzione sud di corso Trieste e l’area di piazza Simonetti durante lo svolgimento delle principali manifestazioni quali Quintana, Carnevale, Festa del Patrono». Per ridurre i disagi ai residenti, verrà modificata anche l’offerta di sosta nel parcheggio a San Pietro in Castello, concessa integralmente a residenti e autorizzati.



Diverse le modifiche alla viabilità dal 16 giugno. Innanzitutto, via Lungo Tronto Bartolomei verrà chiusa al transito veicolare a partire dal varco Tessitori-innesto con via di Porta Tufilla. Le auto provenienti via di Porta Tufilla dovranno girare verso piazza Giacomini e il ponte di Campo Parignano. I veicoli provenienti da piazza Giacomini, dovranno deviare in via dei Tessitori e, a seguire, in via delle Canterine, nel senso di marcia ovest-est. Il varco Tessitori sarà disattivato, con revoca della Ztl. Sarà invertito il senso di marcia di via delle Canterine, nel tratto compreso tra via dei Tessitori e corso Trieste. Poiché i lavori, in questa prima fase, non interesseranno la zona di corso Trieste verso via XX Settembre e piazza Simonetti, la viabilità sarà parzialmente garantita con la possibilità per i veicoli provenienti da via Angelini-via XX Settembre di transitare sul corso e poi svoltare in corso Mazzini-Largo Crivelli, previa disattivazione del varco (Bnl) e revoca dell’area pedonale. Nelle fasce orarie 12.30-15 e 18.30-24 i veicoli potranno svoltare solo su via delle Canterine.

