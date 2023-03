ASCOLI - Con la chiusura forzata e programmata di corso Trieste alle auto, per consentire l’avvio della fase conclusiva della ripavimentazione dell’importante arteria cittadina, l’Arengo cerca di accelerare i tempi per una soluzione-tampone che attenui i disagi palesati, come prevedibile, da alcuni residenti e operatori commerciali della zona. Una soluzione che passerà per l’intervento, già dalla prossima settimana, per ripavimentare il tratto all’altezza dell’intersezione con corso Mazzini, permettendo poi la riapertura del transito verso la zona ex Carisap e, quindi, la circolazione delle auto di residenti e autorizzati provenienti da via Ceci per risalire verso sud e svoltare a sinistra.

Tutto questo mentre si proseguirà a lavorare su tutta l’area che interessa anche piazza Simonetti. Una soluzione che il sindaco Marco Fioravanti ha studiato insieme all’assessore ai Lavori pubblici Marco Cardinelli e d’intesa anche col vice sindaco Giovanni Silvestri e la comandante dei vigili, Patrizia Celani, per sbloccare quanto prima il transito dei residenti in quella zona nevralgica, senza attendere la conclusione di tutti i lavori. La prossima settimana, gli operai cominceranno a lavorare nella striscia di corso Trieste all’incrocio con corso Mazzini con scavi per posizionare il massetto e poi procedere alla posa delle nuove lastre per la ripavimentazione. Nel frattempo, sempre sul fronte delle opere pubbliche, è previsto per oggi l’avvio del cantiere per la riqualificazione di piazza Diaz, a Campo Parignano, con finanziamento di 150mila euro ottenuto nell’ambito del fondo complementare per al rigenerazione urbana all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza.



Contestualmente allo sblocco dell’ultima fase dei lavori per la ripavimentazione di corso Trieste, con la necessaria chiusura al transito delle auto, l’Arengo ha messo a punto una ipotesi di viabilità alternativa da attivare prima possibile per limitare i disagi per gli abitanti del centro e per gli operatori commerciali della zona. Il programma dell’Arengo prevede la riapertura della viabilità sul corso principale con due diverse fasi, passando attraverso lo snodo di via Ceci.

Oltre a riaprire già nelle prossime ore il transito proprio da via Ceci per immettersi su corso Trieste e svoltare a sinistra, nella zona di piazza Santa Maria intervineas e tutte le vie limitrofe (via Canterine, Lungo Tronto, zona di piazza Ventidio Basso), si punta in una fase successiva ma sempre in tempi rapidi alla possibilità di transitare da via Ceci verso sud fino a svoltare in zona ex Carisap.

In pratica, la prossima settimana inizieranno gli scavi per il massetto e poi la ripavimentazione nella striscia di carreggiata all’intersezione con corso Mazzini. Quindi si lavorerà per completare, al più presto, quell’area in modo da poter consentire alla auto di residenti e autorizzati provenienti da via Ceci di risalire fino a corso Mazzini e arrivare in zona Carisap e nelle altre zone vicine. Quella zona sarà, dunque, la prossima priorità per riattivare il transito di auto di chi abita in centro senza attendere il completamento di tutta la pavimentazione.



Già da oggi è prevista l’apertura del cantiere per andare a riqualificare tutta l’area di piazza Diaz, a Campo Parignano. L’intervento, programmato dal sindaco Fioravanti e dell’assessore ai Lavori pubblici Cardinelli, è stato finanziato per 150mila euro grazie ai fondi del Pnrr e rappresenta il secondo intervento di rigenerazione urbana al via dopo quello ormai concluso per il ponte di Cecco. I lavori riguarderanno la riqualificazione di tutte le aree, inclusa la cura e la manutenzione straordinaria degli spazi verdi, per renderli fruibili. Verranno inoltre riqualificate aree relax, con panchine, e aree attrezzate con giochi per i bimbi. Previsto anche l’intervento relativo a un miglioramento della pubblica illuminazione.