ASCOLI - L’ingresso nel nuovo anno apre le porte anche alla strategia dell’Arengo per andare, a fronte di un centro storico sempre più invaso da auto e da cantieri, a restituire al cuore della città e ai relativi residenti la possibilità di tornare a respirare e, nel caso di chi ha l’automobile, anche a parcheggiare.

Una direzione che il sindaco Fioravanti ha già tracciato anche nei mesi scorsi, per andare a garantire una maggiore fruibilità degli spazi per la sosta – soprattutto nella fascia serale e attraverso le zone a traffico limitato e i varchi elettronici – e una conseguente migliore vivibilità. Considerando anche la volontà di ripopolare gradualmente il centro. Ed ecco che, con l’arrivo del 2023, trovano concretezza le nuove azioni in questa direzione.



La proposta



Entro la settimana (salvo eventuali slittamenti di qualche giorno) si prevede, infatti, il passaggio in giunta comunale della proposta di delibera - voluta dal sindaco stesso in raccordo con il vice sindaco con delega al traffico Silvestri e la comandante della polizia municipale Patrizia Celani – per creare una nuova Ztl da attivare, una volta conclusi i lavori su corso Trieste, nella fascia serale dopo le 20,30 e fino alla mattina seguente e per l’intera giornata nelle festività. Un’iniziativa accompagnata da una possibile rimodulazione (anche tecnologica) dei varchi elettronici.

E, nel frattempo, è già scattata l’ordinanza mirata a riattivare dal prossimo 23 gennaio il varco del Carmine, con sanzioni per i non autorizzati, proprio per contenere il consistente transito veicolare su corso Mazzini est con disagi per i residenti. Dopo la conclusione delle festività, il sindaco Fioravanti ora intende formalizzare con l’approvazione in giunta la delibera per istituire una nuova zona a traffico limitato, con varco elettronico all’altezza di piazza Roma, che consenta di limitare solo ai residenti il transito su corso Trieste e vie limitrofe nella fascia serale, ovvero dalle 20,30 alle 7,30 del mattino. Per poi consentire, dopo quell’ora, il ripristino del transito per tutti anche per garantire la maggiore accessibilità a chi si rechi in centro per lavoro o per accompagnare i figli a scuola.



La Ztl



Inoltre, la Ztl con varco elettronico sarà attivata per 24 ore nelle giornate festive. Chiaramente, però, il provvedimento sarà operativo solo una volta completata la riqualificazione di corso Trieste. L’obiettivo è duplice: combattere la sosta selvaggia che soprattutto la sera rende impossibile per i residenti trovare parcheggio e andare anche, con le limitazioni nei festivi, ad incentivare la fruizione del centro a piedi, sia per i cittadini che per i turisti. Intanto, come detto, da lunedì 23 gennaio sarà riattivato il varco collocato nella zona della chiesa del Carmine, all’intersezione tra Rua dell’Orso e Corso Mazzini est.

Il varco, dunque, tornerà a rilevare gli accessi con sanzioni per i non autorizzati che transiteranno nella zona nelle fasce orarie di attivazione del presidio elettronico, ovvero dalle ore 9 alle 12:45 e dalle ore 15:30 alle 5 del mattino seguente. Il varco sarà disattivato, invece, dalle 5 alle 9 e dalle 12:45 alle 15:30. Ma, come detto, anche sul sistema dei varchi l’Arengo intende rimodulare l’attuale scenario.