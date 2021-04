Appartamento in fiamme in pieno centro, tre fratelli salvi per miracolo

ASCOLI - Grosso spavento questa mattina dopo le dieci in un appartamento fra corso Mazzini e via Mercantini. Per cause ancora da accertare si è sviluppato un incendio in un'abitazione del centro storico. Le fiamme si sono sviluppate in un locale mentre tre fratelli stavno dormendo al piano superiore. Per fortuna hanno avuto la prontezza di riuscire ad abbandonare immediatamente l'apparttamento in fiamme. Sul posto sono giunti i vifgili del fuoco mentre gli agenti della polizia locale di Ascoli hanno dovuto regolare il traffico andato in tilt nella zona di piazza Viola e corso Mazzini.

