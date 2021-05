Ascoli in rosa per il Giro d'Italia, sprint per tappare le buche e viabilità rivoluzionata. Ecco le modifiche

ASCOLI - È stato uno sprint vincente quello compiuto dagli operai dell’Arengo che sono riusciti a tappare tutte le buche presenti lungo la parte cittadina del tracciato della sesta tappa del Giro d’Italia che passa per Ascoli intorno alle 16.30 ed arriva al Colle San Giacomo. Un lavoro che si è reso necessario per garantire la sicurezza dei ciclisti in gara. È dunque arrivato il giorno della Corsa rosa. La città subirà diverse modifiche al traffico per consentire il passaggio della carovana dei “girini”.

In città c’è grande attesa per un evento sportivo di caratura internazionale e che metterà Ascoli sotto i riflettori per alcune ore, mostrando alcuni tra i punti più belli, allorché i corridori attraverseranno alcune delle vie del centro storico, per poi attraversare una parte del quartiere di Porta Maggiore e cominciare l’aspra ascesa verso il colle San Marco ed ancora più su fino al bellissimo Colle San Giacomo dove è posto il traguardo di tappa. Sarà un rapido ma emozionante tour attraverso il cuore di Ascoli.

Fino alla mezzanotte di oggi è previsto lo spegnimento dei varchi elettronici posti a tutela delle Ztl. Per tutto il giorno è in vigore il divieto di sosta, con rimozione forzata, su tutti lati di via Mancini, del piazzale limitrofo, della porzione est dell’area parcheggio sita sul lato ovest di largo Quintili, sul lato ovest del piazzale di via Circonvallazione Ovest 33. Dalle 14 e fino al termine delle esigenze, non si potrà circolare in viale Treviri, piazza Cecco D’Ascoli, via Angelini, piazza Orlini, piazza Roma, via XX Settembre, piazza Arringo, via Alighieri, viale De Gasperi, piazza Matteotti, ponte Maggiore, via Indipendenza fino a viale Marconi, viale Marconi, via III Ottobre fino a via Napoli, via Napoli fino a via Cellini, via Cellini per il tratto da via Napoli a Provinciale 76 “Colle San Marco”. Fino al termine delle esigenze, revoca di tutti gli stalli di sosta a pagamento presenti lungo il percorso di gara. Resterà comunque garantito, per motivi di igiene pubblica, il servizio di pulizia delle strade nel rispetto dei turni già stabiliti ma ci sarà la sospensione delle multe alle auto parcheggiate nelle vie dove è prevista la pulizia.

Per limitare i disagi alla viabilità del centro storico e per il tempo strettamente necessario a consentire il passaggio dei corridori, verranno adottate alcune variazioni alla viabilità: in via dei Templari il senso unico di marcia con direzione nord-sud con obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con la via Angelini; la direzione consigliata a destra per transito congestionato in piazza Ventidio Basso per le provenienze da via Tamburini; la direzione consigliata è in direzione diritta per transito congestionato in via Marucci angolo via Cairoli; la direzione obbligatoria a destra per le provenienze da via della Rimembranza (Provinciale Rosara) all’intersezione con via Mazzoni; la direzione obbligatoria a sinistra per le provenienze da via della Rimembranza innesto Università con via Ricci. È prevista la chiusura anticipata alle ore 13 di tutte le scuole di ogni ordine e grado compresi gli asili della città, la sospensione del servizio di refezione scolastica e l’adeguamento degli orari del servizio di trasporto degli alunni per il rientro a casa per evitare ingorghi e code prima dell’arrivo dei ciclisti.

