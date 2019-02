Convicono la disabile a vendere casa per 200 euro al mese: a processo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Pensavano di averla fatta franca ma a tradirli è stata l’immondizia abbandonata davanti al portone di casa. Sono scattate le indagini per risalire agli autori per multarli ma che hanno portato a scoprire che nei confronti della proprietaria dell’immobile due uomini, K. S., macedone di 36 anni, e R. P., ascolano di 39 anni, avevano commesso il reato di circonvenzione di incapace. Abusando dei problemi psichici di una donna l’avevano indotta a sottoscrivere un contratto di vendita dell’appartamento di cui era proprietaria. L’immobile si trova ubicato nel quartiere di Monticelli: 87 metri quadrati di grandezza che compone 5,5 vani catastali oltre ad un garage al piano interrato di 17 metri quadrati. Il prezzo stabilito era di 45mila euro, di cui 2.950 in contanti per l’effettuazione del passaggio di proprietà e 2.060 euro attraverso un versamento su carta poste pay. I restanti 40mila euro sarebbero dovuti essere pagati con 200 rate mensili da 200 euro ciascuna, a partire dal 30 luglio 2018. Non solo , ma quando andarono via da Ascoli per recarsi in Francia alla donna non vennero consegnate le chiavi e si trovò fuori casa. Il giudice ha emesso un decreto di sequestro preventivo dell’appartamento. Gli indagati, difesi da Gramenzi, avranno 20 giorni di tempo per le eventuali memorie. Scaduto tale termine scatterà la richiesta al giudice per l’udienza preliminare.