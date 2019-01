Convince anziano a vendere ​casa e gli svuota il conto: condannata la badante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Convince un anziano infermo a vendere la casa e a depositare i soldi su un conto in banca che poi gestisce svuotandolo. Per queste motivo una donna di origine dominicana doveva rispondere davanti al giudice per le udienze preliminari, Rita De Angelis, di circonvenzione d’incapace. A. M. G. di 49 anni, assistita dall’avvocato Alessandro Angelozzi, al termine del processo, celebrato con il rito abbreviato, è stata riconosciuta colpevole del reato a lei ascritto e condannata a 2 anni di reclusione. Il pubblico ministero, Cinzia Piccioni, nella sua arringa aveva chiesto al giudice la condanna dell’imputata ad un anno e sei mesi.