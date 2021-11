Occhio alla velocità, arriva lo speed scout in cinque strade del Piceno: ecco dove bisognerà prestare massima attenzione

ASCOLI - La polizia provinciale informa che ha predisposto un nuovo servizio di controllo della velocità mediante il sistema speed scout nella giornata di domani.

Le strade oggetto di rilevamento sono: la Provinciale 91 Valmenocchia, la Provinciale 92 Valtesino, la Provinciale 43 Mezzina, la Statale 16 Adriatica e la Statale 4 Salaria. Il servizio di pattugliamento lungo i tratti interessati avrà luogo in orario pomeridiano tra le ore 14 e 19 circa. Come noto il dispositivo, installato sull’auto della polizia locale, consente anche durante il passaggio del mezzo, di controllare tutti i veicoli in movimento, rilevandone la velocità a 360 gradi, indipendentemente dal senso di marcia. Tale strumento si è dimostrato efficace per prevenire sinistri causati dall’alta velocità. Si raccomanda agli utenti della strada di rispettare sempre i limiti di velocità previsti al fine di tutelare la sicurezza propria e altrui.

