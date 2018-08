Contributi post terremoto alle partita Iva: è caccia ai furbetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Sono in corso da parte dei militari della Guardia di Finanza gli interrogatori relativi all’inchiesta sull’indennità una tantum di 5mila euro ai lavoratori autonomi per l’interruzione di attività nel post terremoto.Per ottenere il contributo bastava presentare una autocertificazione e sulla base di queste le Fiamme gialle stanno verificando in particolare se chi ha ottenuto il finanziamento ha inserito illecitamente familiari e parenti nella propria attività professionale. Nel frattempo la Regione Marche ha avviato i controlli sulla totalità dei richiedenti e non più solo su un campione del 5% degli stessi. Lo ha sancito l’ufficio del mercato del lavoro, occupazione e servizi territoriali della Regione Marche in un decreto, invertendo completamente la rotta, a seguito anche delle numerose proteste che erano state sollevate da più parti.