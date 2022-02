Continua a crescere in città la fame di case: a primavera pronti 50 alloggi popolari

ASCOLI - L’emergenza alloggi popolari c’è. E rischia di aggravarsi a causa dei colpi inferti dalla pandemia. La conferma arriva dalle 369 domande pervenute all’Arengo, di cui 291 inserite nella graduatoria provvisoria. Ma pur nella criticità della situazione, una prima risposta per tamponare in maniera incisiva le richieste è dietro l’angolo, con l’Erap che riuscirà a mettere a disposizione dell’Arengo, già per primavera, circa 50 alloggi tra sistemazioni e nuovi appartamenti. E con la prospettiva di recuperarne nei mesi successivi altri 50 circa. Considerando, inoltre, che tra un paio d’anni saranno disponibili i 27 alloggi previsti a Monticelli con gara per l’appalto dei lavori prevista nelle prossime settimane.



Una strategia condivisa tra l’Arengo – attraverso il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore alle politiche sociali Massimiliano Brugni – e l’Erap con il responsabile provinciale, l’ingegner Ettore Pandolfi. A questo primo step, per fornire delle risposte a breve termine, comunque, si affiancherà anche l’attività di recupero di alloggi abitati da persone senza più requisiti.



«Il problema della crescente richiesta di alloggi – spiega l’assessore Brugni – c’è ed è importante, considerando le domande pervenute che, come amministrazione comunale, abbiamo già esaminato, stilando una graduatoria provvisoria che tra circa un mese e mezzo, dopo i termini per eventuali osservazioni o ricorsi, sarà approvata come definitiva sulla base del nuovo regolamento. Purtroppo, siamo di fronte ad un numero di richieste in costante crescita anche per l’aggravamento della situazione per diverse famiglie, ma d’intesa con l’Erap contiamo di avere appartamenti disponibili nel breve termine, per fornire prime risposte importanti su questo fronte, attraverso manutenzioni e nuovi appartamenti. Il bisogno della collettività, purtroppo, su questo fronte è in crescita. Inoltre, noi insieme allo stesso Erap cercheremo anche di favorire il ricambio recuperando alloggi ancora utilizzati da chi non ha più i requisiti».



Sul fronte delle risposte da mettere in campo nel capoluogo piceno, l’Erap si sta muovendo – risorse e tempistiche permettendo - con estrema concretezza. L’ingegner Pandolfi conferma il lavoro in essere per mettere a disposizione dell’Arengo circa 50 alloggi entro la prossima primavera. «Ci stiamo già muovendo – spiega – per rispettare l’impegno che abbiamo assunto col Comune di Ascoli riguardo la consegna di una cinquantina di alloggi, entro la prossima primavera, da poter assegnare alle famiglie in graduatoria. In totale ci sono attualmente 70 appartamenti vuoti, di cui 20 sono stati già da noi sistemati e sono, quindi, pronti. Per gli altri 50 occorreranno un po’ di tempo e altre risorse per completare i necessari interventi di manutenzione straordinaria. Nel frattempo, però, contiamo di poter consegnare sempre entro la primavera una trentina di nuovi alloggi tra quelli che stiamo completando in città».



«Parallelamente - aggiunge il responsabile provinciale dell’Erap – a breve riusciremo ad avviare la gara di appalto per la realizzazione dei 27 alloggi a Monticelli che potranno essere completati tra circa due anni. Inoltre, a più lungo termine, c’è il discorso aperto con il Comune stesso per numerosi nuovi alloggi da realizzare in centro storico attraverso il progetto del bando Pinqua. Inoltre, stiamo anche attuando un’operazione importante per il recupero, col super bonus, di 75 immobili a livello provinciale».

