Si alza il velo sul nuovo consiglio comunale, con una novità e un record: il raggiungimento di quota 25 consiglieri per la maggioranza (7 alla minoranza) e la presenza di un consigliere, l’assessore uscente Marco Cardinelli, che per la prima volta nella storia dell’elezione diretta del sindaco ad Ascoli superale mille preferenze (1.158). Quasi la metà del consesso è rinnovato mentre ci sono molti ingressi di consigliere e giovani».

APPROFONDIMENTI L'ANALISI DEL VOTO Elezioni, solo 19 sindache elette su 148 Comuni. Nelle Marche fatte fuori le quote rosa (con qualche eccezione) LE COMUNALI Fioravanti record, Biancani a valanga e Fano vira a destra. Ballottaggio a Urbino, Osimo e Recanati L'INTERVISTA Marco Fioravanti: «Giorgia (Meloni) me lo aveva detto, tu vincerai alla grande»



La mappa del consiglio



Si delinea la mappa del nuovo consiglio che può modificarsi in base alle scelte del sindaco Marco Fioravanti per la giunta. La fetta più consistente va a Fratelli d’Italia, con 6 seggi per Marco Cardinelli, Francesca Pantaloni, Barbara Pennacchietti, Marika Ascarini, Maurizio Simonetti e Claudio Damiani (primo dei non eletti Lucio Ionni). Alla lista Fioravanti sindaco andranno 5 consiglieri: Alessandro Bono, Laura Trontini, Alessio Poli, Giorgio Passerini ed Emanuela Marozzi (prima dei non eletti Maria Paola Martellini). Per Noi Ascoli 3 consiglieri: Massimiliano Brugni, Giovanna Cameli ed Emidio Premici (prima dei non eletti Piera Seghetti). La Lega conquista 3 consiglieri: Nico Stallone, Patrizia Petracci ed Enrico Angelini Marinucci (primo dei non eletti Dario Corradetti). A Forza Ascoli, 2 consiglieri: Giovanni Silvestri e Patrizia Palanca (primo dei non eletti Stefano Cannella). Pensiero popolare piceno ha 2 consiglieri: Luigi e Attilio Lattanzi (prima dei non eletti Giada Federici). Due consiglieri per Noi moderati con Manuela Di Micco e Stefania Damiani (prima dei non eletti Laura Melosso). Un consigliere per Forza Italia con Donatella Ferretti (primo dei non eletti Alessandro Filiaggi) e Ascoli Green con Carlo Narcisi (prima dei non eletti Maria Luisa Volponi). Sui banchi dell’opposizione Francesco Ameli, Manuela Marcucci e Angelo Procaccini per il Pd, Emidio Nardini, Andrea Dominici e Marta Luzi per Ascolto e partecipazione e Paola Petrucci per Ascoli bene comune.