Confindustria, dopo la scissione con Fermo, Simone Ferraioli sarà il presidente di Ascoli

ASCOLI - Le consultazioni della commissione di designazione del nuovo presidente di Confindustria della Provincia di Ascoli Piceno si sono concluse. Il consiglio generale, appositamente riunitosi per conoscere il risultato dell'ascolto della base associativa e per votare il candidato presidente, si è espresso in maniera unanime: il candidato sarà Simone Ferraioli. Il voto, 18 favorevoli e 1 astenuto, è stato preceduto dalla relazione nella quale i saggi (Fabio Amilcare Gussoni, Scandolara Spa, Silvio Meletti dell'omonima Ditta e Marco Frittoli, Maflow BRS Srl) hanno sintetizzato le indicazioni dei grandi elettori e di molte aziende di piccole e medie dimensioni intervistate per esperienza ed autorevolezza, e che nel totale rappresentano circa la metà di tutta la base associativa.