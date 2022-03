I ragazzi fotografano le loro emozioni nel ricordo della giovane Aurora Stella scomparsa nel 2016

ASCOLI - Si terrà martedì 29 marzo, alle ore 9.30, al cinema Odeon, la premiazione del concorso fotografico “La luce dell’Aurora” in ricordo della giovane Aurora Stella prematuramente scomparsa nel 2016. Entro domenica 27 marzo si potrà pubblicare una foto dal tema “Emozioni” sulla pagina Facebook “La luce dell’Aurora”. Verranno premiate le prime due foto che riceveranno più like con uno smartphone e un tablet e assegnati anche altri due premi dalla critica per il terzo e quarto posto. Ci sarà anche la proiezione di un film a sorpresa.

«Purtroppo per due anni, con il Covid, non abbiamo potuto fare niente, ma mi piace socializzare con i ragazzi che vengono al cinema per la premiazione e che, in base al tipo di film, esprimono tantissime emozioni - spiega Daniela Massi, mamma di Aurora. - Ho visto ragazzi piangere, ridere ed entusiasmarsi e sono contenta che potranno passare queste due ore in allegria. Ringrazio il dirigente dell’Iis Fermi-Sacconi-Ceci, Ado Evangelisti, perché mi ha accolto con grande umanità e anche la docente Gilda Cittadini. Molte mamme che hanno perso i figli tanti anni fa mi scrivono con delle belle parole, standomi vicino, ricordando quei momenti. Sento il grande affetto che mi circonda».

«Ci teniamo a ricordare Aurora e la sua grande voglia di vivere – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – perché sia da esempio e da stimolo per tanti ragazzi. Sarà bello vedere i giovani della nostra città partecipare all’appuntamento di martedì e sentire il loro calore in memoria di Aurora». «Daniela Massi è una mamma meravigliosa che porta sempre gioia e grandi iniziative. Per due anni c’è stato uno stop ma si ripartirà con più forza - aggiunge l’assessore agli Eventi Monia Vallesi. - Con questo concorso i ragazzi potranno esprimere le loro emozioni. Il contest rispecchia quello che era Aurora e la rappresenta in pieno. Aspettiamo tante adesioni per questa giornata di condivisione. Questi eventi sono una risorsa anche per esprimere le emozioni che abbiamo emarginato in questi due anni».

