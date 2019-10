Il Comune non paga: la multa sale fino a 800 euro e arriva l'ingiunzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Da Ancona arriva un’ingiunzione, a Palazzo Arengo, per una vecchia multa (del luglio 2017) non pagata. Si tratta di una contravvenzione elevata oltre due anni fa dalla polizia municipale dorica ad un’auto della segreteria del sindaco che si trovava nel capoluogo regionale per attività di servizio.Ebbene, dal luglio del 2017 ad oggi, sicuramente per una dimenticanza, l’Arengo non ha provveduto a pagare quella multa e ora si è visto arrivare questo decreto ingiuntivo per quasi 800 euro. Preso atto del mancato pagamento della sanzione relativa a quel verbale, con la motivazione di un «disguido dovuto principalmente alla crisi emergenziale del periodo e dei gravi disagi dell’attività amministrativa dell’ente per l’evacuazione di sedi di servizi istituzionali», ora gli uffici comunali provvederanno al pagamento della somma richiesta, per la precisione di 769,93 euro, al Comune di Ancona per evitare ulteriori aggravii di spesa.