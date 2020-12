Mercati ambulanti: a mezzanotte scatta l'azzeramento di tutte le licenze

ASCOLI - Punto e a capo. Il 2021 sarà l’anno del rinnovo delle licenze (circa un centinaio) e l’avvio di una revisione delle location per i mercati ambulanti in città.

A fronte delle normative nazionali e del recepimento delle linee guida regionali, ora l’Arengo si prepara ad una vera e propria ripartenza e riorganizzazione del commercio su aree pubbliche all’aperto, considerando che proprio alla mezzanotte di oggi scadranno tutte le autorizzazioni per le bancarelle inserite in mercati o fiere.

I rinnovi

Con il 2021, dunque, si aprirà la fase dei rinnovi che vedrà l’Ufficio commercio comunale procedere alla verifica di tutti i requisiti degli attuali possessori di licenza per poi procedere all’eventuale rinnovo fino al 31 dicembre 2032. Tutte le operazioni dovranno essere concluse entro e non oltre il prossimo mese di giugno, con esclusione di chi non risulterà in linea con i requisiti richiesti. Nel frattempo, ovviamente, tutto proseguirà così come adesso. Ma questa operazione dettata da norme nazionali e regionali verrà accompagnata dall’Arengo, che coglierà la palla al balzo, da una revisione delle possibili aree destinate ai mercati ambulanti in città, andando a trovare possibili soluzioni definitive e che consentano da luglio in poi di stabilire quali zone verranno utilizzate, anche sulla base delle bancarelle che saranno nuovamente autorizzate. Tenendo conto anche della necessità di garantire precauzionalmente il mantenimento delle distanze richiesto dai protocolli per il Covid.

Le licenze

Sarà una vera e propria ripartenza, quella che aprirà il nuovo anno, per gli ambulanti. Di fatto, con l’arrivo del nuovo anno, nelle prossime ore, scatterà già una sorta di azzeramento di tutte le autorizzazioni per la presenza di bancarelle in città, per disposizioni nazionali, ma ovviamente si potranno continuare a svolgere regolarmente i mercati settimanali fino a quando non si concluderanno tutte le procedure di rinnovo. Con termine massimo fissato per il 30 giugno 2021. L’Arengo ha già proceduto alla pubblicazione dell’avviso con il quale si annuncia l’inizio delle revisioni delle licenze, con la verifica dei requisiti richiesti. Quindi, a fine giugno si saprà quante potranno essere le bancarelle presenti da luglio in poi nei vari mercati cittadini. Questo azzeramento e rinnovo delle licenze per gli ambulanti, ha spinto Palazzo Arengo anche ad avviare, contestualmente, con l’approvazione in giunta, il procedimento «per la revisione e riorganizzazione delle aree mercatali cittadine, sia al fine di migliorarne la funzionalità, la fruibilità, l’attrattività per i clienti, che al fine di garantire le necessarie e obbligatorie misure in tema di security e safety».

I mercati

Il sindaco Marco Fioravanti, insieme all’assessore al commercio Nico Stallone e agli uffici comunali preposti, andrà a ridefinire, quindi, il nuovo scenario dei mercati ambulanti in città, considerando che si dovrà tener conto sia del numero di autorizzazioni confermate che delle esigenze di distanziamento imposte dalrispetto delle normative anti Covid, oltre al problema da risolvere della concomitanza del mercato in piazza Arringo e altre zone con alcune manifestazioni. Le principali aree dove si svolgono i mercati ambulanti nelle cento torri sono in centro storico (piazza del Popolo e bancarelle in piazza Roma e corso Mazzini) e in via Recanati- via Fabriano (a Porta Maggiore) nei giorni di mercoledì e sabato.

