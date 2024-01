Francesca, proprio come sua nonna. E di lei non porta solo il nome, ma il temperamento e la determinazione. Amministratore delegato del Centro Agroalimentare Piceno dal 2017, al terzo mandato, la commercialista Perotti lavora nell’omonimo studio di famiglia. «Con la mia famiglia abitavo in una casa circondata dalla campagna in zona Valtesino. Accanto viveva mia nonna paterna, e dato che mia madre e mio padre erano a lavoro trascorrevo i miei pomeriggi con lei. Grazie a lei ho capito ben presto l'importanza di essere indipendente e libera. Potevo uscire, stare all'aria aperta, cosa che amavo moltissimo, senza che nessuno mi controllasse assiduamente. Una volta, insieme ad una mia amica, passeggiando tra i campi siamo arrivate fino a Ripatransone. Ero soprannominata “la figlia dei vicinati” - sorride -. E poi nel quartiere dove abitavo si respirava un'aria di comunità tra vicinati. Ad esempio se era il periodo di raccolta delle olive poi si condivideva parte dell’olio. Si tenevano le chiavi attaccate alla toppa, fuori dalla porta. C’era un rapporto di fiducia reciproca. Sono davvero felice ed orgogliosa di chiamarmi come mia nonna, e ho voluto mantenere questa tradizione dando a mio figlio Enrico Matteo il nome di papà».

Le uscite

Durante questi anni Francesca inizia anche a frequentare la parrocchia Madonna di Fatima, quando era parroco don Vincenzo. «Con lui insieme ai miei amici della chiesa abbiamo fatto tante gite, siamo stati a Loreto e Montemonaco. E poi ci portava al mare. Quando, nella prima metà degli anni Novanta, ci siamo trasferiti in zona Brancadoro a San Benedetto è stato bello poterlo ritrovare nella parrocchia San Pio X. Una persona di grande cultura, ancora oggi siamo rimasti in contatto, tanto che ha battezzato mio figlio». Tra gli sport che Francesca ama praticare c'è lo sci. «A quattro anni ho indossato il mio primo paio di sci. I miei genitori ancora oggi fanno parte dello Sci club del territorio; tramite questa realtà, con una mia amica, avrò avuto 12, 13 anni, andavo a sciare d’estate al ghiacciaio a Ponte di Legno, si partiva la mattina e si tornava la sera». E poi iniziano le uscite con le amiche. «Per le 23.30 dovevo essere a casa. E visto che con la mia amica Simona, compagna di classe fin dalle medie, ci spostavamo in bicicletta, non era così semplice. Ci piaceva andare al Misus, locale alla rotonda di Porto d'Ascoli oppure allo chalet 54, dove si organizzavano le serate. Ogni volta sul lungomare pedalavamo fino allo sfinimento per tornare in orario, ma non rinunciavamo a vestitini e tacchi. Poi, finalmente, arriva il primo motorino, uno Scarabeo nero, così abbiamo iniziato anche ad andare al Ghibli, la discoteca che si trovava a Grottammare. Tante le domeniche in curva, al Riviera delle Palme, con i compagni di scuola, insieme a tifare la Sambenedettese». Francesca frequenta l'istituto "A. Capriotti". «All'epoca era preside Giuseppe d'Onofrio. Ho amato questa scuola, qui ho conosciuto amici e amiche che frequento ancora oggi. Ho avuto degli ottimi professori, con loro insieme ai miei compagni di classe, abbiamo condiviso delle bellissime gite a Bruxelles e Parigi.

Gli scioperi

Ovviamente si organizzavano anche diversi scioperi; se aderivo dovevo subito dirlo ai miei genitori perché in qualche modo, poi, lo avrebbero saputo, conoscendo molte persone per via del lavoro e data anche la mia somiglianza con mio padre» sorride l'ad. «Frequentavo il corso Igea, del resto lo studio della ragioneria mi ha sempre appassionato, così come poi il diritto, un ramo che mi affascina. Fin da bambina ho respirato l'aria dell'ufficio dove lavorano entrambi i miei genitori e da diversi anni anch'io e mio fratello. Devo a loro la passione per questo lavoro. Credo nell'evoluzione della professione del commercialista e per questo motivo sono impegnata a individuare ambiti che mi permettono di garantire nuove consulenze. Ad esempio, ho approfondito lo studio delle tematiche legate alla sostenibilità per dar modo alle aziende e agli enti di predisporre il bilancio sociale».