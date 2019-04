Gira con i coltelli in tasca e in casa ha un chilo di hashish: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI – Lo fermano e gli trovano due coltelli, ma poi dalla perquisizione domiciliare salta fuori quasi un kg di hashish: arrestato un 36enne già noto alle forze di polizia.E’ successo ad Ascoli, quando i poliziotti hanno fermato l’uomo per un controllo: addosso aveva due coltelli a serramanico, una patente rubata e un piccolo pezzo di hashish. Ma nella sua casa a Monticelli ne aveva molto di più: 9 panetti per un peso complessivo di 920 grammi, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. E’ stato arrestato e posto ai domiciliari.