Colpo di teatro all’Amat: Piero Celani verso la presidenza. Accordo nel centrodestra sul nome dell’ex sindaco

ASCOLI - Colpo di teatro al vertice dell’Amat, l’associazione marchigiana per le attività teatrali. Il presidente Gino Troli è oramai con le valigie in mano e il suo posto potrebbe essere ricoperto da un altro piceno: Piero Celani. L’ex sindaco di Ascoli (già presidente della Provincia) che nel 2019 sfidò l’attuale primo cittadino alle elezioni comunali, da oltre un anno si è riavvicinato politicamente a Fioravanti (Forza Italia è entrata virtualmente in maggioranza all’Arengo anche se la ratifica ufficiale non c’è mai stata) e inoltre è stato impegnato in prima linea nella vittoria di Acquaroli in Regione.

Ecco perchè il centrodestra gli ha offerto la presidenza dell’Amat e l’ingegnere non ha rifiutato la proposta. Non sarà un passaggio in automatico perchè nei prossimi giorni gli associati all’Amat (i Comuni) dovranno eleggere i componenti del direttivo che a loro volta dovranno nominare il presidente. Ma se esiste a monte un accordo politico non ci dovrebbero essere sorprese durante il voto.



Il comitato direttivo dell’associazione, eletto nell’Assemblea del 26 aprile 2018, è composto da 20 membri e dal collegio di tre tevisori dei Conti, il cui presidente è nominato dalla Regione Marche. Il consiglio d’Amministrazione è formato da cinque componenti – inclusi il presidente e vice presidente – eletti dal comitato direttivo al suo interno. Attualmente il cda è composto da Gino Troli (presidente) e dai consiglieri Massimo Cesca ( vice presidente), Cristian Della Chiara, David Miliozzi e Ilaria Venanzoni, Il direttivo, invece, è formato da: Baldassarri Elisabetta, Butini Luca, Ferretti Donatella, Giuliani Fabrizio, Grascelli Irene, Lupi Maria Antonietta, Marasca Paolo, Marinelli Elisa, Monteverde Stefania, Pascali Giulio Cesare, Patassini Tullio, Pesaresi Carlo Maria, Piergallini Enrico, Sorcinelli Filippo, Vetri Marianna. Del collegio dei revisori dei conti fanno parte Fabio Di Sante (presidente), Chiara Mazzalvieri e Aldo Cursi. L’Amat è un circuito regionale multidisciplinare (dal 1 gennaio 2015) con compiti di distribuzione e di promozione del pubblico negli ambiti del teatro, della danza, della musica e del circo contemporaneo.



Amat è un organismo associativo che opera nelle Marche in accordo e in collaborazione con Comuni, Province e altri soggetti pubblici e privati, che ad essa si associano perché considerano le attività teatrali un bene culturale di rilevante interesse sociale per promuoverne lo sviluppo e la diffusione. Persona giuridica di associazione fra enti locali, Amat è ente di diritto privato ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 12 dicembre 1984.

