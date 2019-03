Due ettari in fiamme Agricoltore denunciato per incendio colposo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - I carabinieri forestali di Ascoli Piceno sono intervenuti per un incendio boschivo nella frazione di Colonnata Alta di Ascoli dove erano in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco con l’intervento di un Canadair. Gli accertamenti tecnici e le prime indagini eseguite hanno permesso di individuare il responsabile dell’incendio, un agricoltore della zona, intento nei lavori di ripulitura di un fondo agricolo. I militari hanno immediatamente ispezionato il perimetro, con l’incendio ancora in atto, al fine di individuare il luogo di origine e il punto d’innesco. Tale attività ha condotto a scoprire in breve tempo l’autore delle operazioni di ripulitura del terreno.L’incendio ha interessato una superficie boscata per un totale di circa due ettari, costituita prevalentemente da un bosco ceduo di roverella. L’agricoltore è stato denunciato per il reato di incendio boschivo cagionato per colpa che prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni. Si tratta dell’ennesimo incendio boschivo causato dall’accensione di fuochi per l’abbruciamento di residui vegetali di potature o ripuliture di terreni incolti. È importante che in questo periodo caratterizzato da lunga siccità e dalle particolari condizioni meteo si eviti di bruciare residui vegetali che spesso sfuggono di mano, trasformandosi in pericolosi incendi boschivi.