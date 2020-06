Ascoli, cocaina nascosta tra gli pneumatici: arrestato il gommista spacciatore

ASCOLi - Quel via vai davanti all'officina del gommista era sopsetto: i poliziotti ed i vigili urbani di Ascoli hanno deciso di approfondire i controlli arrestato il gommista 36enne per spaccio di cocaina.

Gli agenti avevano osservato diverse persone che entravano nell'officina e se ne andavano rapidamente senza nessun tipo di interventi negli pneumatici. Quando sono entrati in azione hanno trovato circa 35 grammi di cocaina, avvolta in cellophane dentro guanti in lattice, in un mobile porta medicinali, tra pile di pneumautici e in un cestino dei rifiuti. In un anfratto del bagno c'erano anche un bilancino di precisione e un frullatore, che

presumibilmente servivano per miscelare e preparare le dosi.

