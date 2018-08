Tribuna coperta in acciaio allo stadio Del Duca Paga l'Ascoli calcio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - La giunta comunale di Ascoli ha approvato oggi, su proposta dell'Ascoli Calcio, la delibera per l'installazione sulla tribuna ovest dello stadio Del Duca di una struttura rimovibile idonea ad assicurare una valida copertura della tribuna stessa proteggendola da eventi atmosferici, riportandola così alla stessa funzionalità del periodo antecedente gli eventi sismici del 2016. Si tratta di una struttura definitiva in acciaio (insonorizzata e con caratteristiche migliori per carichi nevosi ed impatti ventosi) che il club di Corso Vittorio Emanuele si è impegnato a coprire economicamente, con il Comune che si riserva la facoltà di acquistarla al termine del periodo di convenzione a compendio del valore patrimoniale dell'impianto di proprietà dell'ente. I lavori inizieranno subito e dureranno poche settimane.