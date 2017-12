Perde la testa e palpeggia una prosperosa barista Condannato un cliente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - La Corte d’Appello di Ancona ha confermato la condanna in primo grado di un ottantenne di Castorano, assistito dall’avvocato Umberto Gramenzi, ad un anno e due mesi per aver importunato un’avvenente cassiera di un bar con delle frasi offensive ma soprattutto per averle palpeggiato il seno. L’anziano, dopo essere entrato all’interno dell’esercizio commerciale dove lavorava la ragazza, le si avvicinò facendo apprezzamenti espliciti. Frasi che sovente mettevano imbarazzo la cassiera che invitava l’uomo a non importunarla. L’ottantenne, però, un giorno, ha perso completamente i freni inibitori investendola di insulti: «Io voglio solo te, sei una poco di buono. Sei stata con mio nipote, ora devi venire a letto con me» le si avvicinò e le palpò il seno contro la sua volontà.