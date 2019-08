Ex assessore aggredito Indagato capogruppo in consiglio comunale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - L’ex assessore all’ambiente di Ascoli e capolista alle ultime elezioni comunali, Claudio Travanti, non si è fratturato la rotula del ginocchio magari cadendo accidentalmente in piazza Viola a causa del fondo stradale dissestato come qualcuno malignò. Su quell’episodio misterioso ora la Procura della Repubblica ascolana ha acceso i riflettori e ha aperto un fascicolo conoscitivo, per ora senza ipotesi di reato, che vede indagato il capogruppo di una lista civica in consiglio comunale denunciato proprio da Travanti che invece dovette sospendere la campagna elettorale e poi non entrò a Palazzo Arengo. L’episodio sul quale la magistratura ascolana sta cercando di fare luce accadde lo scorso 22 maggio sera al termine di un infuocato forum elettorale.