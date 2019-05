La città in lacrime per Sandra Egidi, â€‹stroncata dalla malattia a 43 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI- Ha destato vasta impressione la morte a soli 43 anni di Sandra Egidi, residente alla Piazzarola, maturità classica, iscritta alla facoltà di scienze infermieristiche dopo avere svolto diverse Work Esperience ma conosciuta anche per la sua intensa attività e migliaia di conoscenze sui social dove ha interagito fino a quando ha potuto. Da un po’ di tempo stava combattendo con dignità e coraggio una battaglia contro una malattia che purtroppo si è rivelata imbattibile. Ogni parola sarebbe inutile per immaginare il dolore dei familiari. Sandra ha continuato a lottare, come ha sempre fatto, consapevole del fatto che forse non avrebbe mai raggiunto il traguardo di alcuni suoi progetti. Ma sapeva forse in cuor suo che anche che quello che le restava da vivere doveva goderlo il più possibile. Sandra Egidi è stata fino all’ultimo un faro di vita: ha avuto dignità, energia, ironia. I funerali della sfortunata Sandra saranno officiati questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Pietro Martire. Ai genitori Rosalba e Roberto e alle sorelle Silvia e Serena sono pervenuti gli attestati di sincero cordoglio da parte di numerosi amici e conoscenti.