Città in lacrime per Paola professoressa uccisa dalla malattia a 59 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Dopo aver lottato con grande dignità contro un male che non le ha voluto lasciare scampo, è morta lunedì sera, all’età di 59 anni, la professoressa Paola Russo, apprezzata insegnante di matematica all’Isc Borgo Solestà - Cantalamessa. La signora Paola lascia il marito Costantino Massetti (fratello del presidente del cda della Quintana, Massimo), e gli adorati figli Chiara e Marco, quest’ultimo tamburino del sestiere di Porta Solestà. Ha dedicato la sua vita alla famiglia e alla scuola. Fervente cattolica, era la sorella di monsignor Stefano Russo, già vescovo di Fabriano e Matelica ed attuale segretario generale della Conferenza episcopale italiana, ha affrontato la malattia con determinazione e compostezza, evitando di far trapelare la sofferenza fisica che stava vivendo. Pur non avendo mai indossato gli abiti quattrocenteschi è stata, insieme al marito, una costante presenza all’interno del sestiere di Porta Solestà che con un post listato a lutto sulla sua pagina facebook la ricorda così: «Il console, il presidente, il comitato di sestiere e i solestanti tutti si stringono attorno alla famiglia Massetti per la perdita della cara Paola. Al marito Nino, ai figli Chiara e Marco le sentite condoglianze di tutta la famiglia gialloblù». Le esequie avranno luogo oggi, alle ore 15, nella chiesa San Bartolomeo.