Circonvallazione Nord di Ascoli Piceno, scontro tra due auto

ASCOLI PICENO - Non è iniziato bene il 2023 per i conducenti delle due auto: i vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti alle 15:30 circa per un incidente stradale lungo la Circonvallazione Nord di Ascoli Piceno. Lo scontro ha coinvolto due autovetture. La squadra della Centrale che è intervenuta, ha collaborato con i sanitari del 118 per prestare soccorso ai feriti. Successivamente i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’intera area dell’intervento. Sul posto 118 anche le forze dell’ordine.