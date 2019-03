Cadono frammenti di roccia Chiusa la circonvallazione nei pressi dello stadio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - È stato chiuso al traffico, nel pomeriggio di ieri, il tratto della circonvallazione nord che va dallo stadio Del Duca alla prima uscita per Campo Parignano. Lo stop alla viabilità durerà almeno per qualche giorno, in attesa che i tecnici comunali decidano come intervenire. Intanto, è stato prontamente ripristinato il doppio senso di marcia su via delle Zeppelle. Un provvedimento necessario, quest’ultimo, per evitare di dirottare l’intero traffico veicolare proveniente da Monticelli su via Napoli oppure verso il ponte di Porta Maggiore. Chi proviene da ovest esce su via Nazario Sauro; chi proviene da est deve imboccare il tunnel di fronte alla curva nord. Chiudere il tratto della circonvallazione si è reso necessario in quanto appena prima del tunnel si stavano staccando dei piccoli pezzi di roccia dalla parete. La segnalazione, effettuata da alcuni cittadini ai vigili urbani, è stata poi girata al comando dei vigili del fuoco che sono intervenuti con un’autoscala intorno alle ore 16.30, mentre era in corso la partita di calcio di serie B tra Ascoli e Benevento. Adesso, la palla passa ai tecnici comunali. I tempi sono risicati perché già sabato prossimo c’è l’importante e delicato impegno casalingo dei bianconeri contro il Pescara.