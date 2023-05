ASCOLI - Una famiglia di cinghiali è stata uccisa alle prime ore di ieri a seguito di un investimento che si è verificato lungo il raccordo autostradale tra Ascoli e Porto d’Ascoli.





Erano da poco trascorse le 5 quando alla Polstrada è giunta la richiesta di intervento lungo la superstrada Ascoli-Mare, per uno schianto tra lo svincolo di Marino del Tronto e la galleria Mercatili in direzione di Ascoli. Una volta sul posto, gli agenti del distaccamento di San Benedetto hanno constatato che il veicolo era andato a sbattere contro alcuni cinghiali che erano presenti sulla carreggiata. A rimanere uccisi dieci ungulati: due mamme e otto piccoli. Non si esclude che gli animali selvatici possano essere stati travolti in precedenza da un mezzo pesante in transito lungo il raccordo e successivamente anche dall’automobile. Nello scontro, il veicolo ha riportato seri danni alla carrozzeria mentre il conducente è rimasto illeso. Gli agenti, che hanno provveduto ad eseguire i rilievi di rito, hanno poi proceduto a spostare i cinghiali dalla carreggiata per ripristinare la circolazione. Contemporaneamente è stato richiesto anche l’intervento della ditta specializzata per la rimozione delle carcasse dei cinghiali morti. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco.



L’incidente ha riacceso la polemiche sulla presenza degli ungolati ormai sempre più vicini ai centri abitati che attraversano le strade e mettono a rischio l’incolumità di cittadini e automobilisti. Da più parti si chiede l’intervento delle istituzioni per porre un freno a un problema che sta creando notevoli danni sia alle colture sia a giardini di abitazioni private. Qualche giorno fa, un paio di cinghiali sono stati avvistati nella zona di Porta Cartara, a ridosso di via Adriatico e non molto lontano dal parcheggio di Porta Torricella. Una situazione sempre preoccupante. L’ultimo episodio è avvenuto alle prime ore di ieri e poteva avere conseguenze ben più gravi se solo fosse accaduto in un orario in cui il traffico è più intenso.