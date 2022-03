I cinghiali vanno a fare shopping; una colonia avvistata in fila indiana nei pressi di un centro commerciale

ASCOLI - Cinghiali in libera uscita al centro commerciale Al Battente. Alcuni automobilisti sono rimasti stupiti nel vedere alcuni ungulati attraversare il parcheggio del centro commerciale Al Battente poco distante dalle abitazioni presenti nelle vicinanze. Quattro o cinque esemplari che come spesso accade si spingono fino in città alla ricerca di cibo.



Purtroppo, non è la prima volta che si assistono a fenomeni di questo genere: pochi mesi fa, nel pomeriggio, una colonia di cinghiali era stata avvistata nei pressi della stazione ferroviaria di Ascoli per poi allontanarsi lungo i binari. Questa volta, invece, gli animali selvatici hanno attraversato il piazzale per poi far perdere le loro tracce tra la vegetazione dei terreni circostanti. Ma c’è chi, comunque, è riuscito a riprendere tutta la scena e postare le immagini sui principali social network. Il video, in poco tempo, è diventato subito virale ed in tanti hanno commentato, talvolta in maniera anche ironica, quanto accaduto. Quello dei cinghiali sta diventando un serio problema per molte amministrazioni comunali costrette a correre ai ripari. Sempre più spesso, infatti, gli ungulati raggiungono i centri abitati mettendo a serio rischio l’incolumità degli automobilisti che, soprattutto nelle ore notturne, fanno degli incontri ravvicinati con gli animali selvatici lungo le strade rischiando o provocando incidenti, talvolta anche gravi.



Nel corso degli ultimi anni, sono state prese in considerazione alcuni interventi da mettere in pratica per risolvere il problema. Se nelle zone interne e meno abitate sono state anche in passato organizzate alcune squadre per le battute di caccia al cinghiale, tra le ipotesi che erano state discusse c’era quello di sistemare a ridosso delle zone abitate delle speciali trappole per cinghiali.

