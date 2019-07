Temperature africane Scatta l'allarme rosso per l'emergenza idrica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Scatta il codice rosso è emergenza idrica a causa delle temperature torride. La Ciip ha attivato l'alalrme rosso: tutti gli impianti di soccorso verranno attivati a partire dal 1° agosto e, se del caso, fino alla loro massima potenzialità. Per far fronte allo stato di emergenza idrica la Ciip ritiene necessario ed urgente sensibilizzare l’utenza al contenimento dei consumi, raccomandando quindi a tutta la cittadinanza di utilizzare l’acqua con parsimonia per le sole esigenze igienico - potabili. Utilizzi non consentiti quali innaffiare orti e giardini, cortili, lavare automezzi, pulire strade, marciapiedi, ecc. con l’acqua potabile sono proibiti. Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni normativamente previste.