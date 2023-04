ASCOLI - È in arrivo una selezione per esami, alla Ciip, finalizzata all’eventuale assunzione di personale con il profilo di addetto alla clientela (con contratto relativo al settore gas e acqua). La società che gestisce nel Piceno e anche nel Fermano tutto il ciclo delle acque e, quindi, il servizio idrico integrato, ha deciso di ricorrere ad una selezione pubblica per la possibile assunzione di alcuni lavoratori a tempo determinato, per la durata di un anno, con l’eventuale trasformazione a tempo indeterminato. Il personale richiesto servirà sia per la sede di Ascoli che per quella di Fermo.

I requisiti



Possono essere ammessi a questa selezione, per un’eventuale assunzione a tempo determinato di un anno, i candidati che siano in possesso dei seguenti requisiti: il diploma quinquennale di scuola superiore, in alternativa una laurea di primo livello (triennale), una laurea magistrale ottenuta con il nuovo ordinamento oppure una laurea con il vecchio ordinamento. I partecipanti devono avere un’età massima di 50 anni (calcolata per millesimo). È richiesto il possesso della patente di guida B oltre all’idoneità psico-fisica per il servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego per il quale concorre avere la cittadinanza italiana oppure di uno degli Stati membri della Unione europea.



I termini



La domanda di partecipazione alla selezione deve essere indirizzata al responsabile del Servizio personale della Ciip, sede di viale della Repubblica, civico 24, ad Ascoli, debitamente sottoscritta, entro le ore 12 del prossimo 5 giugno. La domanda di ammissione alla selezione può essere inviata via posta, mediante una raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con posta elettronica certificata (Pec) alla casella servizio.protocollo@pec.ciip.it oppure presentata direttamente all’Ufficio protocollo della Ciip tutti i giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 13 e, il martedì, il mercoledì e il giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17.30. Nel caso dovesse arrivare alla Ciip un numero di domande superiore alle 50 unità, la commissione esaminatrice potrà ricorrere all’effettuazione di una preselezione, per poi definire la graduatoria sulla base della già prevista prova selettiva consistente in un colloquio finalizzato ad accertare l’idoneità dei candidati ad ottenere l’assunzione per un anno, con eventuale trasformazione a tempo indeterminato, con il profilo di addetto alla clientela. Un’interessante opportunità per trovare un impiego.