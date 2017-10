Non piove e fa caldo Scatta l'allarme rosso per l'acquedotto piceno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - La Ciip, ex consorzio idrico intercomunale del Piceno, ha lanciato l'allarme rosso per quanto riguarda la situazione idrica nella provincia di Ascoli. A causa del terremoto, infatti, c'è stato un calo delle risorse idriche delle sorgenti e purtroppo a causa di un autunno caldo con temperature sopra la media stagionale non piove da diverso tempo e le risorse si stanno sempre più prosciugando. Per questo motivo la Ciip ha deciso di innalzare a codice rosso il livello di allerta vietando categoricamente agli utenti l'utilizzo dell'acqua per innaffiare orti o automobili.