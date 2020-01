Ascoli, altri medici di base vanno in pensione, scatta l'allarme

ASCOLI - Continua la fuoriuscita di medici di base nel distretto di Ascoli e, in particolare, nel capoluogo. Tra quest’anno e il prossimo, saranno quasi una decina quelli che andranno o potrebbero andare lasciare l’attività per raggiunti limiti di età, Dopo Adamo Colonnella andato in pensione il primo settembre dello scorso anno e Chiara Nardinocchi che ha lasciato l’attività lo scorso primo novembre, il 31 gennaio sarà l’ultimo giorno di lavoro come medico di base, di Carlo Cicchi, mentre a seguire potrebbero abbandonare l’attività, Serafino Salvi e Tiziana De Santis. Nel 2021 è previsto, invece, l’abbandono dal servizio per Menzietti, Fede e Chiodi, mentre, secondo stime fatte nel Distretto di Ascoli, l’anno critico potrebbe essere il 2022, con la fuoriuscita di altri medici di Medicina generale. © RIPRODUZIONE RISERVATA