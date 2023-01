ASCOLI - Ancora un segnale importante per l’economia cittadina. L’ennesimo gesto di amore di chi è legatissimo al proprio territorio come il Gruppo Ciam, importante realtà che con un team contraddistinto da professionalità, passione e determinazione, abbinate a un grande cuore e ad un’ulteriore idea innovativa, ha deciso di fare di Ascoli un punto di riferimento nazionale unico nel settore pet.

Ed ecco, in questa direzione, l’apertura, da lunedì, di un nuovo centro Ciam, in via del Commercio 112, all’altezza degli stabilimenti Caci e Pfizer, che oltre ad un nuovo show room e punto vendita di prodotti per gli animali denominato “Ciam pet store”, rappresenterà un polo di attrazione a livello italiano per gli addetti ai lavori del settore, con attività anche di formazione, coinvolgimento e valorizzazione delle professionalità (tra cui i veterinari) attraverso “Ciamacademica”. Così come si potenzierà il sistema della logistica. Un fiore all’occhiello per il capoluogo piceno, grazie all’impronta che il gruppo ascolano ha voluto dare a questo nuovo insediamento nella zona industriale. Mantenendo sempre lo storico punto Ciam di via Piemonte che rappresenta un riferimento ormai irrinunciabile per tutti gli ascolani (e non solo) che amano gli animali. Un ulteriore salto di qualità che crea anche nuova occupazione sul territorio.



La nuova struttura, di 8.500 metri quadrati, sarà un grande spazio dedicato al mondo “pet” a 360 gradi: uno showroom per il cliente finale cosi come al b2b, ovvero ai rapporti con i retailer per rimanere aggiornati su tutte le novità del mercato. Ma anche un polo di approfondimento e formazione, con incontri di marketing per i professionisti del settore e anche con webinar formativi come quelli già avviati grazie a “Ciamacademica” coinvolgendo brand, relatori e veterinari.

Senza dimenticare l’aspetto della logistica, che viene potenziato per fare di Ciam sempre più il principale punto di riferimento per i pet shop, considerando anche che l’azienda si occupa della distribuzione del marchio Farmina per il sud Italia. Questo nuovo centro che aprirà lunedì, dopo l’autorizzazione da parte dell’Arengo, è strutturato su tre piani, con tutte le attività al piano terra e l’aspetto direzionale, con gli uffici, al piano superiore, e con magazzino nel piano interrato. Un ulteriore investimento da parte di un’azienda ascolana che punta a valorizzare, parallelamente alle proprie attività, anche e soprattutto la città, per darle un ulteriore valore aggiunto. Con l’obiettivo di contribuire anche alla ripresa e allo sviluppo dell’economia locale.