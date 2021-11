Ciam continua a crescere: Tosti compra l’ex Novico. Ecco tutti i dettagli dell'operazione

ASCOLI - Dopo anni di chiusure aziendali e di un inesorabile declino industriale l’agglomerato di Campolungo sta registrando qualche segnale di ripresa. E stavolta i protagonisti degli investimenti non sono le multinazionali che hanno sfruttato i benefici della Cassa del Mezzogiorno per poi delocalizzare a partire dagli anni Duemila, bensì imprenditori locali.



Fra questi c’è Giuliano Tosti, titolare della Ciam, azienda diventata leader di settore e riferimento della vendita all’ingrosso per tutto il mercato Pet, nonchè ex vice presidente dell’Ascoli calcio. L’imprenditore di Venagrande ha infatti acquistato dalla curatela fallimentare lo stabilimento Novico che fino a qualche anno fa produceva aghi e siringhe, dichiarata fallita dal tribunale con tanto di pesanti condanne penali nei confronti degli amministratori per bancarotta fraudolenta. Uno stabilimento che occupava centinaia di dipendenti, molti dei quali, purtroppo, non sono riusciti a ricollocarsi sul mercato del lavoro. Tosti ha rilevato per un milione e mezzo di euro lo stabilimento di Campolungo (22mila metri quadrati, comprensivi di una palazzina di 15mila e di un’area esterna da 20mila) ma non i 17 marchi che sono stati ceduti, in precedenza, a un’azienda lombarda. Ha rilevato il complesso a trattativa privata con la curatela fallimentare poichè l’asta è andata ripetutamente deserta in tribunale.



Quale attività vorrà realizzare Giuliano Tosti alla ex Novicosu una superficie così vasta? È un semplice investimento immobiliare oppure esiste un progetto per un’attività da sviluppare? Come è sua abitudine, Giuliano Tosti, mantiene il riserbo ma è indubbio che la Ciam sta conosce un’espansione importante sui mercati internazionali. Tosti, inoltre, ha sempre accarezzato l’idea di dare vita un centro di ricerca sul Pet da collegare con l’università. L’investimento di Tosti giunge a poca distanza dalla trattativa con la Provincia per ospitare nei locali dell’ex Carburo, di proprietà della società controllata Miac, almeno trecento studenti degli istituti superiori che dovranno traslocare a causa dei lavori per il miglioramento e l’adeguamento sismico delle rispettive scuole. Trasferimento che sarà operativo entro l’inizio del prossimo anno scolastico.

