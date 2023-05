Ascoli, chiusa una via al traffico per il 1 giugno: ecco come cambia la viabilità

ASCOLI- L'Amministrazione Comunale di Ascoli ha informato che nella giornata di domani, giovedì 1 giugno, dalle ore 6 alle ore 10 della mattina circa, sarà chiusa al traffico Via Porta Tufilla (cosiddetti "Mulini") per lo svolgimento di operazioni di pulizia e taglio erba.

Come cambia la viabilità

All'intersezione tra il Ponte di Porta Maggiore e Via Porta Tufilla sarà presente una pattuglia della Polizia Municipale per l'intera durata delle operazioni. Sarà comunque consentito a tutti gli utenti il libero transito in Corso G. Mazzini.