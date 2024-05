ASCOLI - Con una lettera inviata alle istituzioni, il presidente della sezione ascolana di Italia Nostra, Gaetano Rinaldi, prende spunto dall’atto vandalico perpetrato ai danni della chiesa di Sant’Angelo Magno per accendere i riflettori su un’altra importante opera d’arte raffigurante l’Angelo del bene lasciata in abbandono e che rischia di andare irrimediabilmente perduta.

«Quanto accaduto nel tempio di Sant’Angelo Magno ci obbliga a riflettere sulla gravità dell’episodio. È inconcepibile che persone presenti nella nostra città siano penetrati furtivamente nell’edificio sacro non per rubare bensì per distruggere quanto di bello era vi ancora custodito, tra cui la preziosa statua di cartapesta di San Michele Arcangelo, opera insigne del maestro Paci. È questo l’aspetto più inquietante della vicenda. Appare quindi secondario l’aspetto della responsabilità di chi avrebbe dovuto provvedere con maggiore accortezza alla tutela e conservazione di un patrimonio di tanta importanza. Ci dobbiamo chiedere perché lo fanno; occorre individuare inoltre chi sono e quale è il loro numero».

La preoccupazione

Rinaldi evidenzia un altro aspetto: «Tutto ciò tenuto presente, è necessario che si chiarisca in maniera incontrovertibile se è reale l’interesse, da parte di chi è tenuto a farlo, alla salvaguardia e conservazione e valorizzazione dei tesori di cui la città è ricca. E in particolare va chiarito se si ritiene, come a voce spesso viene proclamato, che si nutre un grande sentimento di venerazione per l’Angelo del Bene o che non si tratti invece solo di vuote affermazioni. A riguardo, infatti, non si riesce a comprendere come anche per un’altra immagine prestigiosa dell’Arcangelo Michele, quella presente sulla calotta dell’abside della chiesa del Carmine, affresco realizzato nel 1693 dal pittore fiammingo Francesco De Legnis, niente è stato fatto, pur a fronte di ripetute segnalazioni, per evitare la completa scomparsa per le copiose infiltrazioni di acqua dal tetto della chiesa in evidente stato di degrado».

Il presidente di Italia Nostra è preoccupato: «Vorremmo sperare - afferma - che non si voglia cancellare dalla nostra città ogni segno della presenza dell’Angelo della Luce. Noi non abbiamo risorse per intervenire ed evitare la perdita di questo affresco o per ricostruire, se ancora, possibile la statua del Paci; ciò che potemmo fare, avviando una raccolta fondi, fu mettere in sicurezza l’immagine del San Michele presente nella chiesetta di Vitavello, prima dello scatenarsi della sequela degli eventi sismici. Con la collaborazione di don Andrea Tanchi, parroco di Mozzano dell’epoca, si sono potuti salvare gli affreschi presenti sulle pareti della chiesa. Ma per la chiesa del Carmine non siamo in grado di fare altrettanto. A meno che qualche imprenditore non sia disposto ad erogare un contributo per riparare il tetto, in attesa del successivo restauro degli affreschi. Prima che sia troppo tardi».