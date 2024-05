ASCOLI A poco più di due anni dall’uscita del film di Giuseppe Piccioni, “L’ombra del giorno”, la città sarà scenario di un nuovo set cinematografico. Si tratta di “La bambina di Chernobyl”, film diretto da Massimo Nardin, anche sceneggiatore con Luca Caprara, proveniente dal Festival Corto Dorico di Ancona, progetto presentato ieri mattina presso la sala conferenze del Caffè Meletti.

APPROFONDIMENTI IL SERVIZIO San Benedetto, il nuovo primario di radiologia Fabio D’Emidio porta con sé la nuova Tac all’Ospedale Madonna del Soccorso L'ALLARME Crisi idrica, il 50% d’acqua in meno. Il rischio rubinetti a secco già dalla metà di giugno in tutto il Piceno

L’incontro, a cui erano presenti anche Andrea Agostini di “Fondazione Marche Cultura” e i produttori Pete Maggi e Federica Folli, ha permesso al primo cittadino Marco Fioravanti di esprimere la propria soddisfazione nel vedere investire da parte della Regione Marche nel capoluogo piceno, affinché si possa continuare a promuovere turisticamente il territorio e di potersi avvalere dell’operato e del talento delle maestranze presenti nell’Ascolano. La pellicola, incentrata sull’incontro tra due solitudini - rappresentate da uno chef ascolano di mezza età e da una giovane modella ucraina - verrà girata mediante una storia vissuta dai protagonisti nell’arco di una sola notte: prima all’interno di un appartamento poi nel cuore della città, sino al fiume Tronto.

«Un lavoro costruito come una sorta di labirinto in cui emergerà la realtà della provincia: per questo ci siamo avvalsi di collaboratori locali come Alessandra Lazzarini e Fabrizio Pagani, anche per suggerirci battute in idioma ascolano» ha spiegato il regista, al suo debutto dietro alla macchina da presa, annunciando nell’occasione l’identità del protagonista maschile, l’attore Vincenzo Pirrotta, ma non quello dell’attrice femminile, ancora senza un nome.

«Non vedo l’ora di iniziare e di essere ad Ascoli, luogo in cui non sono mai stato prima » ha confessato il noto attore 53enne dal videomessaggio proposto durante la conferenza di presentazione del film, lavoro che prevede i sopralluoghi e il lavoro di casting a metà luglio, mentre le riprese cominceranno a settembre. Pirrotta, che è rimasto molto colpito dalla sceneggiatura, definendola “forte e coinvolgente” è già al lavoro sul suo personaggio. «La regione Marche sta investendo molto nel settore audiovisivo, con contributi complessivi per 8 milioni di euro» ha aggiunto il presidente di “Fondazione Marche Cultura” Andrea Agostini, reduce dal festival di Cannes, dove ha avuto luogo un’ottima vetrina per il cinema girato nel nostro territorio, con la presenza di Giuseppe Piccioni e Sergio Rubini; quest’ultimo nei mesi scorsi impegnato nella fiction su Leopardi.