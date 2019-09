I carabinieri donano alla Croce Rossa 1.400 litri di gasolio confiscati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Nella caserma Piermanni dei carabinieri i militari dell’Arma hanno consegnato alla presidente della Croce Rossa di Ascoli Cristiana Biancucci, 1.400 litri di gasolio sequestrati a un ascolano illegalmente trasportato. Il sequestro operato dai Carabinieri è stato trasformato in confisca dal giudice del tribunale di Ascoli che ha concesso di donarlo ad un ente benefico. La presidente Biancucci ha accolto con grande piacere la lodevole l’iniziativa ringraziando l’Arma dei Carabinieri a nome di tutti gli ascolani poiché il combustibile sarà impiegato per le necessità legate ai servizi di assistenza e trasporto in tutta la provincia durante il prossimo inverno.