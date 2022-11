Ascoli, cerimonia per 31 neo laureati in infermieristica. Il rettore Gregori: «Il mondo del lavoro vi attende»

ASCOLI - Si è tenuta la cerimonia di conferimento delle lauree in Infermieristica della sede di Ascoli Piceno, a Palazzo dei Capitani del Popolo, nella Sala della Regione. Una festa per 31 laureate e laureati delle due sessioni del mattino e del pomeriggio.



Presente il Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche prof. Gian Luca Gregori, il presidente di Commissione e del Corso di laurea Prof. Stefano Raffaele Giannubilo e il direttore Adp del Cdl Stefano Marcelli.

Il rettore Gregori: «Il mondo del lavoro attende giovani preparati e motivati»





La cerimonia è stata preceduta dai saluti delle autorità in particolare del vice sindaco di Ascoli Piceno Giovanni Silvestri, del senatore Guido Castelli, dall’assessore della Regione Marche Andrea Maria Antonini, della consigliera della Regione Marche Monica Acciarri, del direttore Generale Asur Marche AV5 Massimo Esposito, dell’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Ascoli Piceno Donatella Giuseppina Ferretti, del presidente dell’Ordine Professioni Infermieristiche Provincia di Ascoli Piceno Laura Morganti, del consigliere del Cda del Consorzio Universitario Piceno, Domenico Venarucci.«Il mio augurio è di iniziare un nuovo percorso professionale ricco di soddisfazioni – ha detto il rettore Gian Luca Gregori ai laureati e alle laureate in Infermieristica – il mondo del lavoro attende giovani preparati e motivati come voi, capaci di rispondere ai bisogni di salute della persona e della collettività».