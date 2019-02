L'Ascoli cerca riscatto a Cremona, Vivarini sprona i suoi: «Facciamo blocco»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - «Le chiacchiere stanno a zero, serve solo fare risultato. Sappiamo che la gara è importantissima, dobbiamo giocare concentrati». Vincenzo Vivarini sa benissimo che un’altra sconfitta potrebbe innescare una crisi per l’Ascoli e la strada sarebbe poi tutta in salita. Per questo, oggi alle 15 allo Zini di Cremona, ci si aspetta di vedere una squadra ben diversa da quella che ha perso 4-2 al Del Duca contro la Salernitana. I bianconeri si sono complicati la vita da soli e adesso non hanno alternativa se non quella di uscire indenni da questo confronto. «In settimana abbiamo fatto quadrato e abbiamo parlato dei nostri errori – spiega l’allenatore - Abbiamo fatto blocco unico con la consapevolezza di venire fuori da questa situazione, per cui speriamo di riprendere il cammino che abbiamo interrotto».Queste le probabili formazioniCREMONESE 4-4-2 1 Ravaglia; 14 Mogos, 23 Caracciolo, 3 Claiton, 17 Migliore; 18 Castagnetti, 4 Arini, 15 Soddimo, 21 Strefezza, 7 Piccolo, 10 Longo. A disp: 4 Agazzi, 12Volpe, 2 Rondanini, 24 Del Fabro, 33 Renzetti, 11 Croce, 42 Mbaye, 34 Boultam, Emmers, 30 Carretta, 33 Montalto. All. RastelliASCOLI 4-3-2-1 22 Milinkovic; 37 Laverone, 2 Brosco, 2 Valentini, 6 D'Elia: 30 Frattesi, 5 Troiano, 17 Cavion; 11 Ninkovic, 20 Ciciretti; 10 Rosseti. A disp: 12 Bacci, 28 Andreoni, 3 Rubin, 15 Quaranta, 19 Addae, 7 Baldini, 16 Casarini, 18 Chajia, 8 Iniguez, Coly, 21 Beretta, 39 Ngombo. All Vivarini.Arbitro Nasca di Bari