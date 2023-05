ASCOLI - Quintana, è già tempo di visite per i cavalli dei sestieri. Oggi sarà il turno di Porta Romana, Piazzarola e Porta Maggiore, domani toccherà a Porta Tufilla, Sant’Emidio e Porta Solestà. Magic Strike, Speedwell e Selfie i destrieri per i rossoazzurri di Lorenzo Melosso.

Look Amazing, Damnatio memoriae e Matti Miller per i biancorossi di Nicholas Lionetti, Hartswell, Once upon a time, Magica Wanda e Adivinadora saranno i quattro cavalli dei neroverdi della new entry Lorenzo Savini. Domani invece debutto con Porta Tufilla e Massimo Gubbini con la star Trentino, poi Uomo felice, Lullaby e High applause. Sant’Emidio e Pierluigi Chicchini risponderanno con Sochi Tango, Fire Excell e Monsieur Polly. Chiusura con Luca Innocenzi e Solestà. Cinque i cavalli per i gialloblù: Love story, Katy Way, Tajika, Mister Armando e Love Me.

APPROFONDIMENTI LA RICOSTRUZIONE Consolidamento del duomo di Ascoli, aumenta il costo dei materiali: assegnati altri 250mila euro

Ma oggi è anche tempo di sfide per sbandieratori e musici. Al via nel pomeriggio la sesta edizione del Torneo di Porta Romana – Memorial Titino Volponi. Le porte del sestiere rossoazzurro si apriranno alle 14.30 con le specialità Singolo, Coppia e Piccola Squadra. Alle ore 20.30 sono in programma cena e premiazioni per gli sbandieratori. Alle ore 23 in pista con il Red-blue party con il dj Stefano Scaramucci “Scaralove” ad ingresso libero.

Domani mattina, dopo un’esibizione dei piccoli sbandieratori del sestiere (ore 10.30), alle 11 inizia la gara dei musici valida per l’assegnazione del premio “Paolo Volponi”. A mezzogiorno si terranno le premiazioni. Scenderanno nell’arena i sei sestieri ascolani e i gruppi di sbandieratori di Borgo San Giovanni (Ferrara), Contrada della Corte (Quattro Castella), Borgo San Panfilo e Porta Bonomini di Sulmona, Città Murata di Montagnana e Fiamme di Caracosta di Cerreto Guidi. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al PalaGalosi di Monterocco.