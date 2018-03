I ladri alzano l'asticella Diversi furti nelle villette di inquilini benestanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Sta diventando preoccupante la serie di furti che sistematicamente vengono compiuti in abitazioni isolate ubicate nelle zone di Monticelli Alto, Vallefiorana, Vallesenzana e Vallevenere ad Ascoli. Nel fine settimana ne sono stati registrati tre, di cui uno anche a Castel di Lama. In un villino di Monticelli i ladri, dopo essersi introdotti all’interno dell’abitazione, approfittando della momentanea assenza dei proprietari, hanno smurato la cassaforte per poi dileguarsi. Al loro rientro i padroni di casa hanno trovato la sgradita sorpresa per cui hanno chiesto l’intervento dei carabinieri i quali hanno effettuato una vasta battuta nella zona. A distanza di un chilometro di distanza dalla villetta hanno rinvenuto la cassaforte abbandonata dai malviventi dopo essere riusciti ad aprirla servendosi di una robusta mazza. Quasi tutto il contenuto, consistente in oggetti di valore, era stato portato via mentre, stranamente, i ladri non sono stati interessati a cinque orologi che hanno lasciato nella cassaforte. Non si sono resi conto che quattro di loro avevano un valore commerciale medio, mentre uno piuttosto elevato in quanto era completamente in oro giallo.Erano andati a cena da amici. Quando sono rientrati nel loro appartamento di via Napoli, la cassaforte non c’era più. Anche in questo caso i ladri, dopo averla smurata, sono riusciti a portarla via. La cosa strana è che nessuno abbia avvertito un rumore che avrebbe permesso di lanciare l’allarme. Al momento non è stata quantificata l’entità degli oggetti che erano custoditi nella cassaforte ma dovrebbe trattarsi di un cifra di una certa rilevanza.