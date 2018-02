Un militare di 40 anni stroncato da un malore mentre era in libera uscita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Un caporalmaggiore di 40 anni del 132° Reggimento Magnago è morto ieri sera stroncato da un malore mentre era in libera uscita. Erano circa le 22,30 quando al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli è giunto un militare di quaranta anni non in forza al Reggimento Piceno ma ospitato nella caserma Clementi perchè impegnato nella missione Strade sicure. Il militare ha accusato un malore, una fitta al petto, ed i compagni di reparto sono stati i primi a lanciare l’allarme.Sono quindi scattate immediatamente le procedure previste in questo caso. Il militare è stato preso in cura dai medici del pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni ma dopo disperati tentativi di rianimare il giovane militare purtroppo non è rimasto che constatare il decesso. Al pronto soccorso è stato un viavai di ufficiali dell’Esercito e dei carabinieri. Secondo la prima ricostruzione di quanto è avvenuto nella convulsa serata di ieri, il militare quarantenne sarebbe stato stroncato da un improvviso malore