ASCOLI - Nuovi insediamenti di edilizia residenziale convenzionata in arrivo a Porta Maggiore. L’Arengo, con il via libera allo schema di convenzione con la società proponente, sblocca la realizzazione di nuovi appartamenti in via Loreto, nell’ambito di un nuovo complesso immobiliare costituito da due palazzine. Un ulteriore tassello che si inserisce nella più ampia strategia dell’amministrazione comunale per ripopolare la città, su input del sindaco Marco Fioravanti condiviso con il vice sindaco Giovanni Silvestri con delega all’Urbanistica.

E questo passaggio, con un cronoprogramma che prevede la realizzazione dei nuovi appartamenti entro tre anni dall’avvio del cantiere, si aggiunge agli altri insediamenti già sbloccati nel corso della legislatura sia a Tozzano che in via Faiano (per accogliere circa 180 nuovi abitanti). Il nuovo insediamento abitativo, proposto dalla società Ecomar prevede la realizzazione di un complesso strutturato su due palazzine (denominate “nord e sud”) in altrettante aree rispettivamente di 2.950 metri quadrati e di 480 metri per una superficie complessiva superiore ai 3.500 metri quadrati. Si tratterà di un investimento in edilizia residenziale convenzionata, quindi con prezzi di vendita calmierati e con un tetto massimo prefissato.

Parallelamente, la società proponente andrà anche a cedere al Comune due aree vicine, da destinare a servizi pubblici e parcheggi, di cui una cdi 328 metri quadrati circa di superficie, ad ovest, confinante con il muro di recinzione della piscina comunale, e l’altra di 737 metri quadrati circa, a nord, confinante con un’area di proprietà comunale. Il complesso immobiliare che si andrà a realizzare dovrà essere completato entro tre anni dall’apertura del cantiere. Gli alloggi che si realizzeranno dovranno avere una superficie abitabile non superiore a 120 metri quadrati. L’impresa realizzerà anche tutte le opere di sistemazione interna al lotto di edificazione tra cui il verde, i percorsi pedonali, la viabilità interna di servizio, gli impianti di illuminazione e di irrigazione e la rete per l’allaccio degli impianti e delle reti idrica, fognaria, elettrica, telefonica e del gas.



Già nella fase iniziale della legislatura, l’Arengo – su indirizzo del sindaco Fioravanti e del vice sindaco Silvestri - aveva dato il benestare alla realizzazione di altri insediamenti residenziali in città. Per la precisione, erano stato concesso il via libera alla realizzazione di nuovi appartamenti sia in zona Faiano che in due diverse lottizzazioni, in località Tozzano. Nel primo caso, gli insediamenti previsti riguardano la zona che si trova, salendo dalla circonvallazione ovest, all’altezza della caserma dei carabinieri. In tal senso, il Piano attuativo per l’espansione residenziale prevede la realizzazione di abitazioni su due lotti edificabili per accogliere, potenzialmente, circa 50 nuovi abitanti.

Nello specifico, gli insediamenti saranno realizzati in un’area con una superficie di circa 29mila metri quadrati sui quali si costruiranno abitazioni per quasi 6mila metri cubi complessivi. Inoltre, sono previsti spazi per il verde pubblico, parcheggi ed orti. Si tratterà di edifici che avranno un’altezza massima di 7,5 metri. Poi ci sono gli altri due insediamenti consentiti nella zona di Tozzano, sopra via Napoli, per la realizzazione di nuove abitazioni per un totale di 15mila metri cubi, oltre alla realizzazione di parcheggi, orti e altri spazi verdi. In questo caso, l’obiettivo è quello di accogliere almeno 125 potenziali nuovi abitanti.