Ascoli, il carroattrezzi gli porta via l'auto e lui si accanisce sugli specchietti di quelle in sosta: denunciato

ASCOLI - I poliziotti delle Volanti hanno bloccato un uomo che, poco prima, in centro cittadino stava danneggiando alcune auto in sosta. L’allarme è stato dato da una signora che, in via Lungo Castellano, ha segnalato la presenza di una persona che aveva divelto gli specchietti retrovisori di alcuni veicoli.

A quel punto sono stati allertati due equipaggi della Squadra Volanti che, guidati via radio dal poliziotto che era in centrale operativa, a sua volta in contatto via filo con la donna che aveva lanciato l’allarme, sono riusciti a intercettare con una manovra a tenaglia il malfattore. Lui, un 35enne di Ascoli, ha spiegato il suo gesto dicendo che poco prima la sua auto era stata rimossa dal carro attrezzi della polizia municipale e, per tale motivo, si era lasciato andare a quei gesti violenti. Gli agenti lo hanno condotto in Questura, dove l’uomo è stato denunciato per danneggiamento.

