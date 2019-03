Cocaina e marijuana per lo sballo di Carnevale Due pusher arrestati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - I carabinieri di Ascoli nell’ambito di servizi nel centro storico ove, in occasione dei festeggiamenti legati al Carnevale, si è registrato un notevole afflusso di persone anche dai comuni vicini, per taluni anche alla ricerca di momenti di facile svago, hanno fermato due pregiudicati albanesi trovati in possesso di alcuni grammi di cocaina. A seguito di altri controlli è stata trovata droga del tipo cocaina e marijuana, per un peso complessivo di grammi 50 di cocaina, ed alcuni grammi di marijuana, subito sottoposti a sequestro. I due giovani spacciatori sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.